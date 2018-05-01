Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi

Kakaonun en çok yakıştığı hamur işlerinden biri de hiç kuşkusuz ıslak kekler… Kakaolu ıslak tarifinde hemen hemen her evde ve el altında bulunan malzemeler yer alıyor Gece yarısı bastıran tatlı ihtiyacını basit ıslak kek tarifiyle giderebilir, aniden gelen misafirlerinize ikram olarak sunabilirsiniz.. Ana malzemeleri un, yumurta ve şekerden oluşan kek harcınızın kakao yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz gibi ceviz içlerini küçük parçalar halinde harca ilave edebilir arzuya göre kuru meyve parçacıkları kullanabilirsiniz. Sunum aşamasında Hindistan cevizi, fındık veya antep fıstığını da süsleme için seçebilir, ıslak kekinizin lezzetini katlayabilirsiniz. İşte yaz mevsiminde dondurmayla da tüketebileceğiniz ıslak kek tarifi!



1 3/4 bardak un

2 su bardağı beyaz şeker

3/4 fincan kakao

1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

3/4 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

1 fincan süt

1/2 bardak tereyağı erimiş

1 paket vanilya

1,5 su bardağı süt



ISLAK KEK YAPILIŞI

Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla karışım köpük halini alana kadar karıştırın.

Süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın.

Sıvı harca elenmiş un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.

Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Pişen ve 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın.

Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ekleyip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin.

Sosunu sünger gibi çeken ıslak keki dilimledikten sonra süsleme işlemine geçin.