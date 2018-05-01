Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi

    Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Islak kek, büyük küçük herkes tarafından severek tüketilen kek çeşitlerinden biri. Sadece birkaç malzemeyle pratik ve lezzetli bir şekilde kakaolu ıslak kek hazırlamak mümkün. Özellikle sıradan kek tariflerinden sıkılan ancak basit bir o kadar da lezzetli bir tarif isteyenler için ıslak kek tarifi malzemeleri ve yapılış aşamaları!

    Kakaonun en çok yakıştığı hamur işlerinden biri de hiç kuşkusuz ıslak kekler… Kakaolu ıslak tarifinde hemen hemen her evde ve el altında bulunan malzemeler yer alıyor Gece yarısı bastıran tatlı ihtiyacını basit ıslak kek tarifiyle giderebilir, aniden gelen misafirlerinize ikram olarak sunabilirsiniz.. Ana malzemeleri un, yumurta ve şekerden oluşan kek harcınızın kakao yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz gibi ceviz içlerini küçük parçalar halinde harca ilave edebilir arzuya göre kuru meyve parçacıkları kullanabilirsiniz. Sunum aşamasında Hindistan cevizi, fındık veya antep fıstığını da süsleme için seçebilir, ıslak kekinizin lezzetini katlayabilirsiniz. İşte yaz mevsiminde dondurmayla da tüketebileceğiniz ıslak kek tarifi!

    1 3/4 bardak un
    2 su bardağı beyaz şeker
    3/4 fincan kakao
    1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
    3/4 çay kaşığı tuz
    2 büyük yumurta
    1 fincan süt
    1/2 bardak tereyağı erimiş
    1 paket vanilya
    1,5 su bardağı süt

    ISLAK KEK YAPILIŞI

    Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla karışım köpük halini alana kadar karıştırın.

    Süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın.

    Sıvı harca elenmiş un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.

    Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

    Pişen ve 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın.

    Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ekleyip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin.

    Sosunu sünger gibi çeken ıslak keki dilimledikten sonra süsleme işlemine geçin.

     

    Etiketler: Islak kek nasıl yapılır , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri