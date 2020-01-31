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DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:54,Son Güncelleme:/

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

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İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı,soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.

Yetkililer, halkı özellikle gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyardı.

Öte yandan, İslahiye'de son 24 saat içinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Devlet Hastanesine 12'si çocuk 27 kişinin başvurduğu öğrenildi.

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