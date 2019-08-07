İŞKUR'da 48 bin işçi ve personel aranıyor! Başvuru şartları neler?
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 48 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte, İŞKUR'da yayımlanan 48 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...
İŞKUR, eğitim programları ve mesleki eğitimlerle milyonlarca genç işsiz ve tecrübeli/tecrübesiz iş arayanlara iş imkanı sunmaya devam ediyor. Milyonlarca işsiz vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden İŞKUR, farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayınladı. İşte, konuy ilişkin tüm detaylar...
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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