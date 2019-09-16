İŞKUR TYP okullara güvenlik alımı için tarih belli oldu! İŞKUR TYP giriş ve arama ekranı!
İŞKUR bünyesine yapılacak olan Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurusu, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla tamamlanabilecek. Binlerce kişinin merakla beklediği İŞKUR TYP okullara özel güvenlik alımı için başvurular da, arama ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki, İŞKUR TYP giriş ekranına nasıl ulaşılabilecek? İşte İŞKUR TYP okullara güvenlik alımı başvuruları ve arama ekranı ile birlikte diğer alımlarla ilgili detaylar
İŞKUR TYP başvurusu, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla çok kısa adımlarla tamamlanabilecek. Yararlanılmak istenen İŞKUR TYP programı arama ekranından bulunacak ve bu şekilde başvurulabilinecek. İşte, İŞKUR TYP okullara özel güvenlik alımı başvuru işlemi hakkında vatandaşların merakla araştırdığı konu ve bazı detaylar
İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI
İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP özel güvenlik alımı, İŞKUR'un yönetiminde olacak.
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DAHA SONRA MÜLAKAT YAPILACAK
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı 270 gün olacak.
TYP İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
- Kadınlar,
- 35 yaş üstü bireyler,
- Engelliler,
- Eski hükümlüler,
- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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