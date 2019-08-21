İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? TYP başvuru şartları neler?
İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bugüne kadaar binlerce kişi belirli dönemlerde iş sahibi oldu. Söz konusu programdan yararlanabilmek için; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve öğrenci olmamak gibi şartlar aranıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
İşsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, TYP programları aracılığıyla istihdama aracılık etmeye devam edecek. Gözler şimdi TYP'nin başvuru tarihlerinde. İşte, TYP hakkında merak edilen tüm detaylar...
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?
TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.
Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.
TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şu anda aktif ve açık halde herhangi bir İŞKUR TYP programı bulunmuyor. Söz konusu program için başvurular başladığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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