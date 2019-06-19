İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı için başvuru işlemi nasıl yapılır?
İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı için birçok ilanı erişime açtı. İstanbul, Ankara, Adana, Hatay ve birçok il için geçerliliğini koruyan İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu, vatandaşların araştırdığı konular arasında önemli bir yer tutuyor. Peki, İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Özel okullardaki okul öncesi öğretmeni arayışını erişime açıp listeleyen İŞKUR, giriş ekranı aracılığıyla bu başvuruları kabul edecek. Peki, İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek.
İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
Onları ilkokula hazırlamak,
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
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