İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 55 bin personel aranıyor! Nasıl başvuru yapılır?
Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçiriyor. Kurumun resmi internet sitesinde şu anda 55 bin civarı açık iş ilanı bulunuyor. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...
İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlar, İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 55 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. İşte, güncel İŞKUR iş ilanları...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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