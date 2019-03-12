İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 50 bin personel aranıyor! Nasıl başvuru yapılır?
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlar, İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. İşte, güncel İŞKUR ilanları...
Bir yandan iş arayan ile işvereni buluşturan İŞKUR, diğer taraftan yürüttüğü işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimleriyle iş gücünün niteliğini artıracak uygulamaları hayata geçiriyor. Kurum bu kapsamda, çok sayıda yeni mezun genç ve tecrübeli vatandaşı iş sahibi yaptı. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...
Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 50 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta.
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle