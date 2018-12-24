İŞKUR İMD sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR'un bünyesine yapılacak olan Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ilanının ardından başvuru süreci tamamlanmış ve buna binaen bu müracaatların sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı. Sözlü mülakatlara giren adaylar, kurumun açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. Peki, İŞKUR İMD sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
İMD sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR'un bünyesine yapılacak olan 1.143 İMD personeli alımı için sözlü mülakat sonuçları için öngörülen aralık ayının sonuna yaklaşılıyor. Peki, İŞKUR İMD sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İŞKUR İMD SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın İMD sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı içerisinde açıklanacağını duyurmasının ardından gözler kurumun internet sitesine çevrildi. İŞKUR'un internet sitesinde sonuçları ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir bilgi yer almadı.
SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?
Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;
a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),
b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şart olacak.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecek.
Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.
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