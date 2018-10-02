İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yapacağı, İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ve sözleşmeli büro personeli alımına ilişkin süreç devam ediyor. 18 Eylül'de, 1141 İMD başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözleşmeli büro personeli sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ilanına başvuranların sözlü sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarına ilişkin sonuçlar, geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Bu gelişmenin ardından gözler bu kez sözleşmeli büro personeli sonuçlarına çevrildi. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
İMD başvuru sonuçlarının açıklanmasının üstünden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen, sözleşmeli büro personeli alımına ilişkin bir gelişme olmaması, bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda vatandaşı meraklandırdı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir gelişme yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞKUR, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere boş olan pozisyonlar için 2219 Büro Personeli ve İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı yapacağını duyurmuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyleydi;
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde; 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır.
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