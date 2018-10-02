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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yapacağı, İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ve sözleşmeli büro personeli alımına ilişkin süreç devam ediyor. 18 Eylül'de, 1141 İMD başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözleşmeli büro personeli sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) ilanına başvuranların sözlü sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarına ilişkin sonuçlar, geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Bu gelişmenin ardından gözler bu kez sözleşmeli büro personeli sonuçlarına çevrildi. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

İMD başvuru sonuçlarının açıklanmasının üstünden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen, sözleşmeli büro personeli alımına ilişkin bir gelişme olmaması, bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda vatandaşı meraklandırdı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir gelişme yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞKUR, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere boş olan pozisyonlar için 2219 Büro Personeli ve İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı yapacağını duyurmuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyleydi;

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır.

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