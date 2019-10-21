İSKİ'den su kesintisi duyurusu
İstanbul'da 23 Ekim Çarşamba günü meydana gelecek olan su kesintisi için İSKİ'den uyarı geldi. İSKİ, Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyeceğini duyurdu.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.
Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.
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