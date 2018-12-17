İSKİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
İSKİ'nin 10 Aralık tarihinde son başvurusunu aldığı 461 personel alımı sürecinde değerlendirme aşaması tamamlandı. Personel alımı için ön başvuru sürecini KPSS puanlarına göre gerçekleştiren İSKİ, 17 Aralık tarihinde sonuçların adaylarla paylaşılacağını duyurdu. Peki, İSKİ sonuç bilgileri nereden ve nasıl görüntülenebilecek? İşte, İSKİ sonuçları hakkında bazı bilgiler
Başvuru aşaması 03-10 Aralık tarihlerinde tamamlanan İSKİ'de, sonuç aşaması internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Bünyesine farklı branş ve pozisyonlardan toplam 461 personel alımı yapacak olan İSKİ, ön eleme aşamasını KPSS puanına göre gerçekleştirecek. Peki, İSKİ sonuç ekranına nasıl ulaşılabilecek? İşte, o detaylar
İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Boş kadro sayısının 5 (beş) katı adayı evrak teslimi için ilan edecek olan İSKİ, bu duyuruyu basvuru.iski.gov.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirecek. Sözlü sınav öncesi KPSS puanlarına göre belirlenecek olan adaylar, bugün gün içerisinde belirtilen internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında bu sayfa üzerinden bilgi edinebilirsiniz.
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HANGİ EVRAKLAR TALEP EDİLECEK?
Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.
- Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.)
- KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
- 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.)
- Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.)
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
- Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi,
Adaylar tarafından teslim edilen evraklar sınav komisyon tarafından incelenecek olup başvuru şartlarını karşılayan adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebileceklerdir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
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