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DHA-İHA
12.12.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

İşe yeni başlamıştı... Motosikletli kuryenin feci ölümü

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İşe yeni başlamıştı... Motosikletli kuryenin feci ölümü

Hadımköy’de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Motosikletli kuryenin işe yeni başladığı öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sularında TEM Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi.

Aldığı siparişi adresine ulaştırmak için Büyükçekmece’den Hadımköy istikametinde motosikletiyle ilerleyen Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen 34 ER 2367 plakalı TIR ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kaldı.

İşe yeni başlamıştı... Motosikletli kuryenin feci ölümü

Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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