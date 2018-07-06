'İşe gidiyorum' diyerek çıktı bir daha dönmedi. Dört çocuk 18 gündür annelerini bekliyor

Hadiye Kaçar, akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Eşi Mustafa Kaçar ve annesi Sultan Kaya kızlarını aramak için Altınova Mahallesi’nde bulunan iş merkezine gitti. Kızlarının sabah 09.00 sıralarında iş merkezi önünden bir arabaya bindirilerek götürüldüğünü öğrenen eş ve anne, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. 4 çocuk babası Mustafa Kaçar, iş yerinin güvenlik kameralarında eşinin zorla bir arabaya bindirilirken gördüğünü iddia etti.

“Aradan geçen 18 güne rağmen bir ize ulaşamadık"

Eşinin hayatından endişe eden baba Mustafa Kaçar ise “Aradan geçen 18 güne rağmen bir ize ulaşamadık. Ne oldu ne bitti haberimiz yok. Evde müjdeli bir haber bekliyoruz. Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bu şekilde nasıl yaşayacağız. Şuana kadar hiçbir yerden arayan olmadı. En küçük bir izde mi bulunamadı? Kameralarda görüntüler var. Neden kimse bir şey yapmıyor” diye seslendi.