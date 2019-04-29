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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.04.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

İşçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı! 12 kişi yaralandı

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İşçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı! 12 kişi yaralandı

BOLU'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Onur Y. ve yanındaki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Midibüste bulunan işçiler, çalıştıkları fabrikanın önüne geldiklerinde aracın fabrikaya doğru döndüğü sırada otomobille çarpıştıklarını söyledi.

İşçileri taşıyan Bedreddin C. idaresindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Onur Y. yönetimindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve otomobildeki bir kişi ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan 10 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Midibüs sürücü Bedreddin C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araçlar olay yerinden çekildi.

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Onur Y. ve yanındaki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Midibüste bulunan işçiler, çalıştıkları fabrikanın önüne geldiklerinde aracın fabrikaya doğru döndüğü sırada otomobille çarpıştıklarını söyledi.

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