İşçi de sigortasız amirleri de...
ADANA’da, geri dönüşüm fabrikasında temizlemek için girdiği öğütücü makinesinde parçalanarak ölen Suriyeli Halef Alacrah adlı işçinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Dahası, Alacrah içindeyken makinenin düğmesine basarak, iş arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen Velid El Hamidi ile iki işçinin vardiya sorumlusu Hüseyin Fadila’nın da kaçak işçi oldukları saptandı.
19 yaşındaki Alacrah, Evrensel Kompozit adlı geri dönüşüm fabrikasında hurda plastiklerin kurutulup parçalandığı ünitede çalışıyordu. Alacrah, 3 Temmuz’da öğütücünün içindeki bıçağı temizlemek ve bakımını yapmak için makineye girdi.
İddiaya göre yan öğütücüde çalışan 23 yaşındaki Velid El Hamidi, Alacrah’ın içinde olduğu makinenin çalıştırma düğmesine bastı. Alacrah, hayatını kaybetti. El Hamidi, ifadesinde, “Halef’in makineye girdiğini gördüm. Bir gürültü geldi. Benim makinemde sorun olmadığını fark edince Halef’in çalıştığı makineye gittim. Halef’in bedeni, makine içindeydi. Üzerindeki düğmeye basarak, makineyi kapattım” dedi.
El Hamidi’nin kaza sonucu değil, saptanamayan bir nedenden ötürü Alacrah makinenin içindeyken düğmeye bastığı ileri sürüldü. Öte yandan, geri dönüşüm; ‘çok tehlikeli iş’ kapsamına girdiği halde Alacrah ve El Hamidi ile vardiya sorumlusu Fadila’nın mesleki eğitim belgelerinin bulunmadığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almadıkları ifade edildi. Bu nedenle işveren Recep Çetin ile vardiya sorumlusu Hüseyin Fadila hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
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