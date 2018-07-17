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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 06:40, Son Güncelleme:

İşadamının miras cinayeti!

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İşadamının miras cinayeti!

Çine’de kız kardeşi ile gıda firması işleten Hasan Ali U, annelerinin ölümünün ardından miras anlaşmazlığı yaşadığı eniştesi Burhan Eroğlu’nu tabanca ile göğsünden vurup öldürdü

Aydın'ın Çine ilçesinde kız kardeşiyle birlikte gıda firması işleten Hasan Ali U. (53) ortaklığın bitmesinin ardından miras anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Burhan Eroğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, Çaltı Mahallesi Merkez sokak numara 713'te bulunan mandırada meydana geldi. Çine ilçesinde 1957 yılından bu yana faaliyet gösteren Uysal Gıda'nın kurucusu olan babalarının ölmesinin ardından firmayı Hasan Ali U. ile kız kardeşi Sevilay Eroğlu birlikte işletmeye başladı. İddiaya göre annelerinin de hayatını kaybetmesinin ardından iki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Firmanın borçları nedeniyle icralık olmasının ardından iki kardeş ortaklıklarını bitirip firmanın faaliyetlerine ara verdi. Sevilay Eroğlu, eşi Burhan Eroğlu ile birlikte bir yıl sonra borçları ödeyip firmayı yeniden faaliyete geçirdi. Bir süredir miras meselesinden aralarında husumet olan Hasan Ali U. eskiden ortağı olduğu aile işletmesine geldi. Burhan Eroğlu, kayınbiraderinin mandıradaki makinelerine zarar vereceğini düşünerek içeriye girmesine engel oldu. Hasan Ali U. arka bahçeden mandıraya girip tabanca ile eniştesi Burhan Eroğlu'nu göğsünden vurdu.

KORUMA İSTEMİŞ

Hasan Ali U. eniştesini sürükleyip dışarıya çıkardıktan sonra defalarca silah kabzasıyla yüzüne vurdu ve kaçtı. Burhan Eroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Hasan Ali U'nun yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan cinayete kurban giden Burhan Eroğlu'nun avukatı aracılığıyla Hasan Ali U'nun işletmeye ve sahiplerine zarar verme teşebbüsü nedeniyle koruma istediği öğrenildi. 

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