İşadamını kuzeni öldürdü
İstanbul Sultangazi’de işadamı Derviş Beyhan’a, aracıyla akşam saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi’nde seyrederken silahlı bir kişi tarafından ateş açıldı.
Ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamera görüntüleri ve işadamının yakınları ile görüşen polis, saldırganın işadamının amcasının oğlu Mehmet Ali Beyhan (56) olduğunu belirledi. Polis kısa sürede Mehmet Ali Beyhan’ı gözaltına aldı. Yapılan ilk sorguda Beyhan, kuzeni ile Malatya’daki araziler nedeniyle anlaşmazlık olduğunu ve olayın bu nedenle yaşandığını öne sürdüğü bildirildi.
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