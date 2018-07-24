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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa TURAPOĞLU- Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
24.07.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

İşadamı Ayhan Bozkurt, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

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İşadamı Ayhan Bozkurt, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

DEMİRÖREN Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören'in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Ayhan Bozkurt'un cenazesi, Ankara'da yapılan törenin ardından, toprağa verilmek üzere Çamlıdere ilçesine götürüldü.

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  • İşadamı Ayhan Bozkurt toprağa verildi
  • İşadamı Ayhan Bozkurt toprağa verildi
  • İşadamı Ayhan Bozkurt toprağa verildi
  • İşadamı Ayhan Bozkurt toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara'da dün hayatını kaybeden işadamı Ayhan Bozkurt'un cenazesi Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Ayhan Bozkurt'un eşi Sigrunn Ruud Bozkurt, oğlu Hakan Bozkurt, gelini Seçil Akyol Bozkurt, kızı Reyhan Bozkurt Demirören, damadı Tayfun Demiören, oğlu Gökhan Bozkurt, kardeşi Aydın Bozkurt, annesi Şerife Bozkurt, kardeşi Aynur Dinçmen ve diğer kardeşi Ayfer Taşkan taziyeleri kabul etti.

İşadamı Ayhan Bozkurt, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı


Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile eşi Kıvanç Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ile eşi Reyhan Demirören, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çok sayıda iş adamı, yakınları ve dostları katıldı. Ayrıca cenazeye çok sayıda çelenk gönderildi.

İşadamı Ayhan Bozkurt, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı


Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Kıvanç Oktay, Mehmet Soysal, tabutu cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdı.
Ayhan Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıdere ilçesine götürüldü.

İşadamı Ayhan Bozkurt, Ankarada son yolculuğuna uğurlandı


KURT HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN BOZKURT KİMDİR?

Ayhan Bozkurt, Ahmet ve Şerife Bozkurt'un oğlu olarak Ocak 1947'de Ankara'da doğru. İlk, orta ve liseyi Yenimahalle'de bitirdi. 1971 yılında A.D.M.M.'den Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında Norveç'te yaşadı ve çeşitli uzmanlık alanlarında çalıştı. 1975 yılında Türkiye'ye dönerek Kurt ve Kurt Pazar Geliştirme Bürosunu kurdu. Bu şirket şu anda inşaat, otomotiv, elektronik, tıp, turizm, sigortacılık, endüstriyel mühendislik ve dış ticaret gibi konularda faaliyet gösteren şirketlerin bağlı olduğu Kurt Holding A.Ş. halini almıştır. Kurt Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayhan Bozkurt ayrıca, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, Ankaralılar Vakfı Başkanlığı, Yenimahalleliler Derneği Başkan Vekilliği, Şeyh Ali Semerkandi Vakfı Kurucu Üyeliği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı ve Ankara Rotary Kulübü Genel Sekreterliği yapmıştır.



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