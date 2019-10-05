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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
05.10.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

İş yerinin önündeki ağaçları kesti... 50 bin TL ceza yedi!

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KIRŞEHİR'de lokanta işleten Halil Karakeçeli'ye (28), iş yerinin önünde kaldırımda bulunan 2 akasya ağacını kırıp, keserek zarar verdiği iddiasıyla belediye tarafından 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek, cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Aşıkpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren lokantanın sahibi Halil Karakeçeli'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp, kestiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine inceleme başlattı. İnceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Para cezasına ilişkin zabıta tarafından hazırlanan tutanak, belediye encümen toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

'AĞAÇ KIRILMIŞ, ARKADAŞ BUDAMA YAPMIŞ'

İşletme sahibi Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını ileri sürdü. Karakeçeli, "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. İlk ceza 38 bin 400 TL, ertesi gün gelen ceza 11 bin 328 TL. Ağaç yerinde duruyor. Ağaçlardan birine 50 sene, diğerine 20 sene yazmışlar. Bu mahalle 50 yıl önce var mıydı? İkincisi ben ağaca herhangi bir zarar vermemişim. Dükkanın önünün kapanmasını istemesem kapımın önündeki ağaçları neden dikeyim?" diye konuştu.

'CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM'

Cezayı ödemeyeceğini ve mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını anlatan Karakeçili, "Bu cezayı mahkemeye vereceğim. Bizim oralarda bu haraçtır. Kırşehir’e bir hizmet verdim, bir marka getirmişim bu herhalde bize 'hayırlı olsun' hediyesi. Ben burada vergimi de tam ödüyorum. Bizi tanıyanlar bilir. Bu ceza haksızlıktır. Ben adalete inanan insanım. Adalet varsa mahkemenin bu cezayı iptal edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

 

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