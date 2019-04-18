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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İş yeleğiyle öldü, şef ‘işçi değil’ dedi

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İş yeleğiyle öldü, şef ‘işçi değil’ dedi

Afganistanlı Navid Yaqoobi (20), Bilecik’teki devlet hastanesi inşaatında çalışırken 16 Şubat’ta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

En son 18 metre yükseklikteki 4’üncü katta temizlik yaparken görülen Yaqoobi’nin asansör boşluğundan düştüğü anlaşıldı. Üzerinde turuncu iş yeleği ve inşaat çizmesi bulunan Yaqoobi’nin baret takmadığı görüldü.

‘SADECE YEMEĞE İZİN VERDİM’

Şantiye şefi Mehmet Orhan Kesim ise Yaqoobi’nin inşaatta kaçak olarak çalıştığını gizledi. Kesim, Yaqoobi’nin geçmişte kendisinden iş istediğini belirterek “Şantiyede birkaç kez yemek yemesine müsaade ettim. ‘Gel sen şu işleri yap, buraları süpür’ demedim. İnşaata neden geldiğini ve içeriye nasıl girdiğini bilmiyorum” dedi. Gerçek ise bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Raporda “Yaqoobi’ye kaçak şekilde temizlik yaptırıldığı, kapatılması gerekirken kapatılmayan merdiven boşluğundan düştüğü anlaşıldı” denildi. Dava açılması bekleniyor.

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