İş yeleğiyle öldü, şef ‘işçi değil’ dedi
Afganistanlı Navid Yaqoobi (20), Bilecik’teki devlet hastanesi inşaatında çalışırken 16 Şubat’ta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
En son 18 metre yükseklikteki 4’üncü katta temizlik yaparken görülen Yaqoobi’nin asansör boşluğundan düştüğü anlaşıldı. Üzerinde turuncu iş yeleği ve inşaat çizmesi bulunan Yaqoobi’nin baret takmadığı görüldü.
‘SADECE YEMEĞE İZİN VERDİM’
Şantiye şefi Mehmet Orhan Kesim ise Yaqoobi’nin inşaatta kaçak olarak çalıştığını gizledi. Kesim, Yaqoobi’nin geçmişte kendisinden iş istediğini belirterek “Şantiyede birkaç kez yemek yemesine müsaade ettim. ‘Gel sen şu işleri yap, buraları süpür’ demedim. İnşaata neden geldiğini ve içeriye nasıl girdiğini bilmiyorum” dedi. Gerçek ise bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Raporda “Yaqoobi’ye kaçak şekilde temizlik yaptırıldığı, kapatılması gerekirken kapatılmayan merdiven boşluğundan düştüğü anlaşıldı” denildi. Dava açılması bekleniyor.
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