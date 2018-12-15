İş makinesinin üzerine çöktü! Saniye saniye kaydedildi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, operatör olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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