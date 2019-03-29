İş kazasında örnek karar
GEÇİRDİĞİ iş kazası nedeniyle çalışamaz duruma gelen, ekonomik sıkıntı içine düşen işçiye yargıdan iyi haber geldi. Mahkeme, kusurlu olduğu tespit edilen işveren aleyhine açılan tazminat davasının tamamlanmasını beklemeden, işçinin mağdur edilmemesi için “geçici ödeme” yapılmasına karar verdi. İstinaf mahkemesi de kararın doğru olduğuna hükmetti.
Kalıp ustası Ömer Lütfü Hane, çalıştığı şantiyede 7 Ağustos 2012’de iş kazası geçirerek yüzde 49.2 oranında malul kaldı. Hane, maddi ve manevi tazminat talebiyle Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine işveren aleyhine dava açtı. Raporlarla işverenin kusurlu olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle çalışamayan Hane için avukatları Buket Derya Karaman ve Abdullah Emek mahkemeye başvurarak, dava sonuçlanıncaya kadar müvekkiline “geçici ödeme” yapılması talebinde bulundu.
Mahkeme, tazminat davalarında ender uygulanan geçici ödeme talebini kabul ettİ.
KURUM KABUL EDİYOR
Kararda, olayın iş kazası olduğunun kurumca kabul edildiği, raporların da kurumu kusurlu bulduğuna dikkat çekildi. Kararda, şöyle denildi: “Dosyada mevcut kusur raporları itiraz dile getirilse de hesap raporu, davacının sürekli iş göremezlik oranına ilişkin kurum raporu dikkate alındığında TBK 76. maddedeki şartların oluştuğu, davacının sürekli iş göremezlik derecesine ilişkin kurum raporunda kontrol muayenesinin gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında dava sürecinin uzayacağı ancak mevcut delil durumuna nazaran davacının TBK 76. maddesi kapsamında iddiasının haklılığını gösteren mevcut delil durumu dikkate alındığında ve yine tarafların ekonomik durumuna nazaran TBK 76. madde uyarınca gerekçesiyle 50 bin TL geçici ödeme kararı verilmiştir.”
İstinaf mahkemesi de onayladı
İşveren avukatı mahkemenin kararına itiraz ederek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesine istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf mahkemesi de yerel mahkeme kararına yapılan itirazı 28 Şubat tarihinde reddetti. Önceki gün taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.
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