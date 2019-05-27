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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.05.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

İş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı

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Beşiktaş’ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin’in cinayetiyle ilgili 4’ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden iş adamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin’in kumar oynamak için gittiği M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti. 

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.’nin, İstanbul’da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.

İş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı

Gerekli delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda kumar çetesi üyesi ve Ali Rıza Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4’ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi. 

İş insanı cinayetinde sır perdesi aralandı

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüklerinden adliyeye sevk edildiler.

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