İş için gittiği Gürcistan'da ölü bulundu! O ihtimal araştırılıyor

Kumru ilçesinde inşaat işçiliği yapan, 31 Aralık günü iş bağlantısı kurmak için Gürcistan’a giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Çatık’ın aracı yanmış bir vaziyette bulundu.

Aracın içinden İbrahim Çatık’ın yanmış cesedi çıkarıldı.

Gürcü yetkililerin olayın kaza mı cinayet mi olduğununu araştırdıkları öğrenildi.



