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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.07.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

İş bulmak için evden çıktı, bir daha dönmedi

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İş bulmak için evden çıktı, bir daha dönmedi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki evinden iş aramaya çıkan 20 yaşındaki Elif Özdemirkan’dan günlerdir haber alınamıyor. Kızlarının kaçırıldığından şüphelenen aile gözyaşları içerisinde yardım istedi. Aile, genç kızın bir arkadaşına ulaştı ancak o da " Durumu iyi ama Elif'i aramayın" notunu sosyal medyadan paylaştı.

Bursalı 20 yaşındaki Elif Özdemirkan bu sene Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. Okullar başlamadan önce iş bulmak isteyen genç kız 12 Temmuz’da iş aramak için evden çıktı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen genç kızı annesi merak etmeye başladı. Kızını arayan Anne Fatma Özdemirkan kızının telefonlarının kapalı olması sebebiyle telaşa kapıldı ve eşi Ertuğrul Özdemirkan’a haber verdi. Kızlarına ulaşmak için her yolu deneyen aile herhangi bir haber alamayınca polis merkezine gitti. Kızları için kayıp ihbarında bulunan aile kızlarının can güvenliğinden endişe ettiklerini ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.

“KIZIM KAÇIRILDI, CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUM”

Kızları Elif Özdemirkan’ın üniversiteden tanıdığı bir kız arkadaşı tarafından kandırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade eden aile duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi. Kızlarına geri dönmesi için seslenen anne Fatma Özdemirkan gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Özdemirkan, “Kızım İŞ-KUR’a diye çıktı bir daha gelmedi. Defalarca aradım ulaşamayınca babasını aradım. Bir arkadaşı vardı üniversiteden, onu aradık ona sorduk. Arkadaşı küçük kızıma ‘Elif’i merak etmeyin, o iyi ama gitti’ diye mesaj atmış. Biz arkadaşının kızımızın aklını çeldiğini ve kızımın kaçırıldığını düşünüyoruz. Arkadaşı kızımın nerede olduğunu biliyor ama bize söylemiyor. Polise ayrı bize ayrı şeyler söylüyor. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Benim kızım birine kaçacak bir kız değil, benim kızım ailesine bağlı bir kız. Kızımın aklı bulandırıldı ve kızım kaçırıldı. Neredeyse çıksın gelsin, benim kızım her zaman başımın tacı” ifadelerini kullandı.

“KIZIMI ARKADAŞI KANDIRDI”

Baba Ertuğrul Özdemirkan da kızının arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia ederek, kızının bulunması için yetkililerden destek istedi. Baba Özdemirkan “Kızım 12 Temmuz’da evden çıktı bir daha geri dönmedi. Biz karakola başvurduk ama henüz bir netice alamadık. Kızımın arkadaşı tarafından kandırılıp kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Bu kız bana ‘sen merak etme 3 gün içerisinde kızını bulup sana getireceğim, her neredeyse herkesten önce beni arayacaktır’ dedi. 3 gün sonra gittim nerede kızım diye sordum bana ‘beni aramadı’ dedi. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bulan gören varsa Allah rızası için bizi arasınlar. Kızım neredeyse nasılsa bizim başımızın tacı, gelsin biz kabulüz. Hiç kimseden korkmasın biz ona sahip çıkarız” dedi.

Acılı ve endişeli aile kızları Elif Özdemirkan'ın kaybolmadan önce sahiplendiği kedisini gezdirirken çektiği videoyu izleyip hasret gideriyor.

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