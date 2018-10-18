İş Bankası alarmı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’nda Atatürk’ten miras kalan hisselerle ilgili “Konuyu Meclis’e getirip bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerinin ardından harekete geçen CHP, Meclis’te izlenecek yol, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç ayrı çalışma grubu oluşturdu. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde partinin bu konudaki yaklaşımını anlatacak, kamuoyunun nabzını tutacak.
ATATÜRK’ten miras kalan İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Konuyu Meclis’e getirip, bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerinin ardından CHP, değişik olasılıklara karşı eylem planları hazırlamaya başladı. Önceki günkü kapalı grup toplantısında, bu konunun yasalaşması durumunda CHP’nin kurucusunun vasiyetine sahip çıkamamış parti pozisyonuna düşeceği, bunun da CHP’nin itibarsızlaştırılması anlamına geleceği vurgulandı.
EN SERT MUHALEFET
Toplantıda CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devrine yönelik Meclis’e sunulacak bir düzenlemenin Türkiye’de mülkiyet hakkını tartışmaya açacağı ve bu durumun serbest piyasa ekonomisine de darbe anlamına geleceği, yalnızca CHP açısından değil, Türkiye’nin en büyük özel bankasına yönelik bir girişim olduğu da konuşuldu. Tüm milletvekillerinin bu konuda kararlılık göstererek en sert muhalefeti yapması gerektiği vurgulandı. İş Bankası’yla ilgili Meclis’te izlenecek yol, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu. CHP’li milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalar yürütürken partinin görüşünü anlatarak, kamuoyunun nabzını tutacak.
‘DIŞ POLİTİKADA İNÖNÜ’YÜ ÖRNEK ALSINLAR’
Â CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, “Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez. Yerli ve milli olmayı, dik durmayı öğrenmek için her fırsatta eleştirdiğiniz İsmet İnönü’ye bakmanız yeterli olacaktır. Gerçekten milli ve yerli bir dış politika nasıl yapılır, dünyada saygın bir devlet nasıl olunur öğrenmek için İsmet İnönü’ye bakmaları yeterlidir” dedi. Erbay, özetle şunları söyledi: “ABD’nin talimatı ve tehditleriyle, Türkiye’de çeşitli suçlamalarla tutuklu bulanan bir kişi apar topar serbest bırakılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına vurulan çok büyük bir darbedir bu karar. Yargı bağımsızlığı çiğnenmiştir. Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez.”
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