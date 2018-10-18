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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
18.10.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

İş Bankası alarmı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İş Bankası alarmı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’nda Atatürk’ten miras kalan hisselerle ilgili “Konuyu Meclis’e getirip bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerinin ardından harekete geçen CHP, Meclis’te izlenecek yol, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç ayrı çalışma grubu oluşturdu. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde partinin bu konudaki yaklaşımını anlatacak, kamuoyunun nabzını tutacak.

ATATÜRK’ten miras kalan İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Konuyu Meclis’e getirip, bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerinin ardından CHP, değişik olasılıklara karşı eylem planları hazırlamaya başladı. Önceki günkü kapalı grup toplantısında, bu konunun yasalaşması durumunda CHP’nin kurucusunun vasiyetine sahip çıkamamış parti pozisyonuna düşeceği, bunun da CHP’nin itibarsızlaştırılması anlamına geleceği vurgulandı.

EN SERT MUHALEFET

Toplantıda CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devrine yönelik Meclis’e sunulacak bir düzenlemenin Türkiye’de mülkiyet hakkını tartışmaya açacağı ve bu durumun serbest piyasa ekonomisine de darbe anlamına geleceği, yalnızca CHP açısından değil, Türkiye’nin en büyük özel bankasına yönelik bir girişim olduğu da konuşuldu. Tüm milletvekillerinin bu konuda kararlılık göstererek en sert muhalefeti yapması gerektiği vurgulandı. İş Bankası’yla ilgili Meclis’te izlenecek yol, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu. CHP’li milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalar yürütürken partinin görüşünü anlatarak, kamuoyunun nabzını tutacak.

İş Bankası alarmı

‘DIŞ POLİTİKADA İNÖNÜ’YÜ ÖRNEK ALSINLAR’

Â CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, “Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez. Yerli ve milli olmayı, dik durmayı öğrenmek için her fırsatta eleştirdiğiniz İsmet İnönü’ye bakmanız yeterli olacaktır. Gerçekten milli ve yerli bir dış politika nasıl yapılır, dünyada saygın bir devlet nasıl olunur öğrenmek için İsmet İnönü’ye bakmaları yeterlidir” dedi. Erbay, özetle şunları söyledi: “ABD’nin talimatı ve tehditleriyle, Türkiye’de çeşitli suçlamalarla tutuklu bulanan bir kişi apar topar serbest bırakılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına vurulan çok büyük bir darbedir bu karar. Yargı bağımsızlığı çiğnenmiştir. Bir ülkede dış güçler yargınıza müdahale için size talimat veriyorsa orada yerli ve milli bir iktidardan bahsedilemez.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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