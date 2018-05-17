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    İş arkadaşı, 3 aylık nişanlı genci öldürdü

    DHA
    17.05.2018 - 19:32 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir fabrikada çalışan İbrahim B. (35) tartıştığı Resul Yüce’yi (25) bıçaklayarak öldürdü. Yüce’nin geçen 24 Şubat’ta nişanlandığı ortaya çıktı.

    Olay, gece saatlerinde, Kandıra Akbal Mahallesi’nde bulunan mutfak eşyaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İbrahim B. ile Resul Yüce arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    İbrahim B. mesai arkadaşı Resul Yüce’yi göğsünden bıçakladı. Fabrikada çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekibi Resul Yüce’yi Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Resul Yüce burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Resul Yüce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

    Resul Yüce’nin 24 Şubat tarihinde nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Resul Yüce, Kandıra Babaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

    Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken cenaze namazına katılarak, aileye baş sağlığı dileğinde bulundu. İbrahim B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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    Etiketler: cinayet , gündem
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