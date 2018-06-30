İş arıyordu 2 çocuk babasıydı... Beşiz oldu

Selda (6) ve Hüseyin (3) ismini verdikleri iki çocukları olan Esen çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla 1'i kız 4'ü erkek beşiz çocukları dünyaya geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere de 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri koyuldu. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanan bebeklerle yakından ilgilenen Dr. Abbasoğlu şu bilgileri verdi: “28 haftalıkken sezaryenle doğan bebeklerimiz 36 haftalık oldular. Anne karnında geçirmeleri gereken süreci kuvözde geçirdiler. Sağlık durumları iyi. Hepsi 2 kiloya yaklaştı. Bebeklerimizi taburcu etmeye hazırlıyoruz. Annesi doğuma giderken çok heyecanlıydı. Ben yanındayken adımı sordu, doğarsa ismimi koyacağını söyledi. Kıza, ismimi koydular."



Selda ve Hüseyin'den sonra dünyaya gelen beşizlere çok sevindiklerini belirten İbrahim Esen, “Hamilelik haberini aldığımda çok sevinmiştim. Şimdi doğdular, çok mutluyuz. Şu anda çalışmıyorum ve çocuklarımla ilgileniyorum. Daha önce tarımla uğraşıyordum. Elimden tutan olursa düzenli bir işe girmek istiyorum" dedi.



Anne Sibel Esen, "Beşiz bebekler Rabb'imin kısmeti, bize nasip oldu. Toplamda 7 çocuğumuz oldu" diye konuştu.



