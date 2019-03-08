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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
08.03.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

İş adamının oğlu sevgilisiyle pantolon çalarken yakalandı!

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İSTANBUL'da birçok oteli bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen kız arkadaşı Merve K.'nin çantasından da mağazadan çalındığı belirlenen 2 tişört bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, İki kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti.

FARK EDİLDİ, SİLAHIYLA ATEŞ ETTİ

İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli genç, belinden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet almazken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Yanındaki kız arkadaşı Merve K.(22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

ERKEK ARKADAŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında mağazadan çalındığı belirlenen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan Merve K. suçlarını itiraf ederken silahla ateş ederek kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K.(20) olduğunu söyledi.

DÜN GECE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada Özhan K.'nin İstanbul'da birçok oteli bulunan bir iş adamının oğlu olduğu ve daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, dün gece saatlerinde yaptığı operasyonda Özhan K.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.

"ZİKZAK YAPARAK KAÇTIM"

Mağaza çalışanı İsmial D. "Bir bayan ile bir erkek geldi. Mağazada ürünlere baktılar. Erkek 2 üst üste 2 pantolon ve 1 kazak giymiş. Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden çıktı' dedim, 'bunlar benim' dedi. Ona 'yalan söyleme hırsızlık yapmışsın' dedim ve arkasından yakaladım. O da belindeki silahı çıkarıp ben kaçarken arkamdan 3-4 el ateş etti. Ben zikzak yaparak kaçtım. Sonra kızı yakaladık. Kız da poşetin içinden 2 tişört çıkardı." dedi.

 

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