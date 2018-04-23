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    Haberler >Gündem>'İrlandalı boksör'den önce polis... Yine dolap, yine şişe!

    'İrlandalı boksör'den önce polis... Yine dolap, yine şişe!

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    İrlandalı turist Mohammed Fadelabbous ile dolaptaki suları yere düşürdüğü için kavgaya tutuşan esnaf Şenol Palan'ın, daha önce de yine dolap yüzünden polis memuru Adem M.'yi dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, esnafın yanı sıra polis memurunu da bin 200 lira para cezasına çarptırdı.

    Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, esnaf Şenol Palan buzdolabını sert şekilde kapatan polis memuruna, "Hayvanlık yapma, dolabı kıracaksın' dedi. Palan kolundan tutarak dışarı çıkardığı polis memuru Adem M.'ye vurmaya başladı. Büfenin diğer işletmecisi Rıdvan Güllü de bıçakla polise saldırdı. Diğer esnaf da polisi darp olayına katıldı.

    Tişörtü yırtılan ve atletle kalan Adem M., esnaftan şikâyetçi oldu. "Dolaptan soda şişesi aldım. Dolap sürgülüydü ve kapatınca gürültü çıktı. Bana hakaret etmeye başladı. Beni dışarı çıkardı ve vurmaya başladı" diyen polisin şikâyetiyle Şenol Palan ve Rıdvan Gülle hakkında, 'Kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. Esnafın saldırısına karşı kendini koruyan polis Adem M. hakkında ise, Şenol Palan'ı yaraladığı gerekçesiyle 1 yıla kadar dava açıldı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Palan'a 4 bin 700 lira, Güllü'ye 2 bin 400 lira adli para cezası verdi . Adem M. yaralama suçundan bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler: irlandalı boksör , dayak , KAVGA , gündem
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