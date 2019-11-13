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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilmişti! İşte ifadeleri...

Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K.'nın (33) yargılamasına başlandı. Celse arasında ifade veren Erol K., "İrem hanımın evinde çalıştığı yardımcısına İrem hanımı sevdiğimi söyledim. 26 Ağustos tarihinde evin kapısını çaldım ama kimse açmadı. Kötü bir amacım yoktur. Pişmanım" dedi.

İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilmişti! İşte ifadeleri...
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Erol K.'nın celse arasında ifade verdiğini belirterek, ifadeden bir bölümü okudu.

Sanık Erol K. ifadesinde "İrem Derici ile tanışmak için İstanbul'a çiçekle geldim. Eve gittiğimde kapıyı yardımcısı açtı. İrem hanımın evde olmadığını, sonra geleceğini söyledi. Sonra ben tekrar İrem hanımı görmek için kapıyı çaldım. Kimse kapıyı açmadı.

Yaklaşık 2 gün boyunca önce iddianameye konu mesajları attım. İrem hanımın evinde çalıştığı yardımcısına İrem hanımı sevdiğimi söyledim.

26 Ağustos tarihinde evin kapısını çaldım ama kimse açmadı. Kötü bir amacım yoktur. Pişmanım" dedi.

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer ise sanık beyanlarına karşı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek,  "Sanık savunmalarında eylemi gerçekleştirdiğini kabul ediyor. Müvekkilim İrem Derici, konser nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Önümüzdeki celse kendisi de gelecek" dedi. Mahkeme, bir sonraki celsede müşteki İrem Derici'nin beyanda bulunmasına karar verdi. Tanıkların dinlenilmesi kararı verilen duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtildi.

Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.

İddianameye göre, şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Erol K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İrem Dericiyi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
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