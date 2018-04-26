İrem Çiçek: “23 yaşında başladığım davada 32 yaşına geldim”

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP milletvekili Dursun Çiçek’in de arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

FİRARİ SANIK YAKALANDI

Duruşmada, davanın firari sanıklardan Emrah Gönenci’nin ise yakalanarak ifadesinin alındığı belirtildi.

BAŞBUĞ YÜCE DİVANDA YARGILANACAK, 18 SANIK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve 18 kişinin sanık olarak yargılandığı İrtica ile Mücadele Eylem Planı davası, Anayasa Mahkemesince 18 sanık yönünden ana davanın görüldüğü İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in de arasında olduğu 18 sanık hakkındaki dava ana dava ile birleştirildi. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ise Yüce Divan’da yargılanacak.

GENELKURMAY, İNCELEME HEYETİ OLUŞTURDU

Sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen belgelerin devlet sırrı olup olmadığına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğince mahkemeye gönderilen cevap yazısında, sorulan sorulara cevap verilmesi amacıyla inceleme heyeti kurulduğu, çalışmalara başladığı, sonuçlanınca bilgi verileceği bildirildi.

"YAZI EKLENMEMİŞ ORJİNAL HALİ"

Davanın sanıklarından eski yarbay Mustafa Dönmez tarafından dosyaya sunulan Zir Vadisi’nde yapılan aramalara ilişkin 3 dakikalık görüntünün yer aldığı CD’ye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen cevap yazısında ise, duruşmada izlenen CD’nin yazı eklenmemiş orjinali olduğu, ancak sanık Mustafa Dönmez’e Emniyet Genel Müdürlüğü’nce böyle bir CD’nin verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"HAKKIMDA 101 DELİL ÜRETTİ"

Duruşmada söz alan Dönmez, “Bugüne kadar ne söylediysek oldu. Emniyetin verdiği cevap da bizi haklı çıkardı. Hüsnü Çalmuk’un (Ergenekon davasına bakan mahkemenin üye hakimi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasından tutuklu) sahte delil ürettiğine ilişkin hazırladığım dilekçeyi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na göndermiştim. Bir işlem yapılmadı. Aynı dilekçeyi mahkemenize de sunuyorum. Hüsnü Çalmuk’a ‘hakaret’ suçundan yargılandım ve beraat ettim. Bu kişi hakkımda 101 delil üretmiştir. Üretilen delillerle 9 yıldır yargılanıyorum” dedi.

"SAĞLIK PROBLEMLERİM NEDENİYLE BÖYLE BİR KİMLİK KULLANDIM"

Kendisinden ele geçirildiği iddia edilen sahte kimliğe ilişkin Ankara’dan SEGBİS ile bağlanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise şunları söyledi:

"Yapmış olduğum görev nedeniyle FETÖ gibi terör örgütlerinin açık hedefi halindeydim. Kumpas davasının ana simgelerinden biriydim. Bu örgütün bize saldırıda bulunacağını, öldürmek isteyeceğini biliyordum. Hatta güvenlik görevlisi, sağlık görevlisinin dikkati ile saldırıları atlattım. Sağlık sorunlarım baş gösterdiği için yurt dışına çıkmıştım. Bu nedenle böyle bir kimlik kullandım. Ancak aldatma kabiliyeti yoktur. Yurt dışında kanser teşhisi kondu. Yurtdışından döndüğümde hastanede ameliyat olacakken gözaltına alındım. Hukuktan, adaletten kaçmadım sadece sağlık sorunlarım nedeniyle böyle bir kimlik kullandım.”

"BU ŞEKİLDE TOP DOLAŞTIRMAYIN"

Davanın sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın avukatı Şakir Kaleli, “Geçen duruşma karar verilecek diye ertelemiştiniz. Şimdi ‘karar vermiyorum’ demenizi anlamadım. Dosyanın bazı sanıklar yönünden tefrik edilmesini ya da karar bağlanmasını talep ediyoruz. Bu şekilde top dolaştırmayın” diye konuştu.

"DAVA BAŞLADIĞINDA 23 YAŞINDAYDIM, 32 YAŞINA GELDİM”

Davanın sanıklarından CHP milletvekili Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek ise “FETÖ terör örgütü ile ilgili gerek Adli Tıp uzmanları gerek hakimler savcılar hakkında açılmış davalar var. Bu davalarda sanıklar ‘daha Ergenekon davası hakkında karar verilmedi’ şeklinde savunma yapıyorlar. Bu savunma elimizi kolumuz bağlıyor. Yetkisizlik, görevsizlik, tefrik kararları ile dosya oyalandı. Sonra tefrik edilmiş dosya tekrar birleştirildi. 23 yaşında başladığım dava da 32 yaşıma geldim. Tefrik edilerek karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

"DERHAL BERAAT KARARI VERİLSİN"

Duruşmaya katılan bazı sanık ve avukatlar ise derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini hatırlatarak davanın bitirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, istenilen evrakların gelmesi ve dosya eksikliklerinin giderilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.