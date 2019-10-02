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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ- Serdal ALTINTEPE /DHA
02.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

İranlı iş adamı dehşeti yaşadı! Esnaf yakalayıp ayaklarını bağladı...

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İranlı iş adamı dehşeti yaşadı! Esnaf yakalayıp ayaklarını bağladı...

TÜRKİYE'ye ticaret için gelen İranlı iş adamı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş adamı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay geçtiğimiz günlerde Laleli'de meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında Laleli'de cebinde 10 bin dolarla yürüyen İranlı iş adamı Ahmad Salimi iki kişi tarafından kapkaça uğradı. 10 bin doları alan iki kişi hızla olay yerinden kaçtı. Kapkaç olayını gören motosikletli Fikret Aktaş ve bazı vatandaşlar kaçan hırsızların arkasından koşmaya başladı. 

ESNAF SEFERBER OLDU 

O sırada dükkanları önünde bekleyen bazı esnaf da kaçan hırsızlara engel olmaya çalıştı. Kimi çelme takarak durdurmaya çalışırken kimi de elinde bulunan sopayla hırsızlara engel olmaya çalıştı. Bir esnaf da yol ortasında bulunan demir bariyerleri kaçan hırsızların önüne fırlattı.

KOVALAMACA ARA SOKAKLARA KADAR DEVAM ETTİ

Esnafın tüm müdahalelerine rağmen kaçmayı başaran kapkaççıları motosikletli Fikret Aktaş kovalamaya devam etti. Bir an olsun takibi bırakmayan Aktaş, İranlı iş adamı Ahmad Salimi'nin bir süre sonra tıkandığını fark ederek onu da motosikletin arkasına aldı ve hırsızları kovalamayı sürdürdü.  Yaklaşık 1 kilometre kaçan kapkaççı ara sokaklardan birinde yorularak yavaşladı. Aktaş, motosikletinden inerek kapkaççının üzerine atıldı ve yere yatırarak  yakaladı. 

AYAKLARINI İPLE BAĞLADILAR 

Ara sokaklarda hırsızlardan birinin yakalanmasının ardından bir süre arbede yaşandı. Aktaş'ın yardımına çevredekilerde koşarak yakalanan kapkaççıyı kaçmaması için tuttu. Bir vatandaşta ip getirerek kapkaççının ayaklarını bağladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Esad Ç.'yi (24) gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

"YAKALADIM VE HEMEN DERDEST ETTİM"

Çaldırdığı parasını kontrol eden İranlı iş adamı Ahmad Salimi 10 bin dolarının tamamını geri aldı. Ahmad Salimi ve Fikret Aktaş daha sonra birlikte polis merkezine giderek ifade verdi. Polis merkezinin çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Fikret Aktaş yaşanan olayı anlattı. Kapkaç yapanları yakalayıp boğuştuğunu ifade eden Aktaş şöyle konuştu, "Sabah saatlerinde Mahmutpaşa'da bir işim vardı. Dönüş yolundayken Laleli civarında önümde bağırışmalar oldu. Arkadaşın kapkaça uğradığını gördüm. Arkadaşın aşağı doğru kovaladığını gördüm, benim altımda da motor vardı. Beraber arkasından koşmaya başladık. İlk önce kendim aşağı kadar indim, arkadaşın tıkandığını gördüm. Ben indim kaçan adama vurdum. Vurmam tesir etmedi hala koşmaya devam etti. Bu arkadaş beni durdurdu, beraber kapkaççıları motosikletle kovaladık. İki kişilerdi, sokak sokak kovaladık. Motoru durdurup ben yakaladım ve hemen derdest ettim. Biraz boğuşma oldu ondan sonra polisi aradık. Bu tür insanlara bizim çok ihtiyacımız var. Bu insanlar bize geldiği zaman emin bir şekilde gelmek istiyorlar. Bu tür olaylar bizi üzüyor. İnşallah bir daha tekrarını yaşamaz."

"HANGİ DİLDEN TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

İranlı iş adamı Ahmad Salimi de tekstil işiyle uğraştığını ve ilk kez geldiği Türkiye'de bu üzücü olayı yaşadığını söyledi. Fikret Aktaş'ın yardımı olmasa parasını alamayacağını belirten Salimi, "Paramın çalındığını görünce motorcu arkadaş yardım etti. Teşekkür ediyorum. İlk defa Türkiye'ye geliyorum, Dubai'den alışveriş yapıyorum. Böyle üzücü bir olay yaşadım. Yardım etti, beni motora bindirdi. Arkadaş olmasaydı benim param gitmişti. Hangi dilden teşekkür edeceğimi bilemiyorum." dedi. İranlı iş adamı Ahmad Salimi, 10 bin dolarını kapkaççılardan almasına yardım eden işsiz Fikret Aktaş'a 300 dolar ödül verdi.

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