İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
İpek Tanrıyar, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin gündemindeki isimler arasında yer almaya başladı. Sunuculuk ve oyunculuk kariyeri de bulunan İpek Tanrıyar, Şahane Pazar isimli programda yer aldı. Peki, İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Pek çok kişinin merak ettiği isim olan İpek Tanrıyar, 1980 yılında dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oldu ancak seçimini sunuculuk ve oyunculuktan yana kullandı. Milano'da bir Türk tarafından işletilen mankenlik ajansında çalışan İpek Tanrıyar, sonrasında ekran karşısına reklam filmleri ile çıkmış ardından da sunucu ve oyuncu olarak hayatımıza girdi.
Asıl çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği Şahane Pazar adlı programla yaptı. İpek Tanrıyar, bir dönem ekranlara damga vurmuş olan, Serseri, Sıla, Sensiz Olmuyor, Bir Tatlı Huzur gibi yapımlarda da rol aldı.
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