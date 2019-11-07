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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

İpek Tanrıyar, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin gündemindeki isimler arasında yer almaya başladı. Sunuculuk ve oyunculuk kariyeri de bulunan İpek Tanrıyar, Şahane Pazar isimli programda yer aldı. Peki, İpek Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Pek çok kişinin merak ettiği isim olan İpek Tanrıyar, 1980 yılında dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oldu  ancak seçimini sunuculuk ve oyunculuktan yana kullandı. Milano'da bir Türk tarafından işletilen mankenlik ajansında çalışan İpek Tanrıyar, sonrasında ekran karşısına reklam filmleri ile çıkmış ardından da sunucu ve oyuncu olarak hayatımıza girdi.

Asıl çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği Şahane Pazar adlı programla yaptı. İpek Tanrıyar, bir dönem ekranlara damga vurmuş olan, Serseri, Sıla, Sensiz Olmuyor, Bir Tatlı Huzur gibi yapımlarda da rol aldı.

 

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