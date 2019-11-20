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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İntihar süslü cinayete müebbet istendi

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İntihar süslü cinayete müebbet istendi

İstanbul Pendik’teki bir kahvehanede 9 Mart’ta, paslanmaz çelik işi yapan Tercan Yüce (42), yanına aldığı akrabaları Volkan Yüce (41) ve Habib Yüce (29) ile beraber, 500 bin lira alacaklı olduğunu ileri sürdüğü Emre Coşkun ile bir kahvehanenin yazıhanesinde buluştu.

Daha sonra odadan bir el silah sesi geldi. Volkan, Habib ve Tercan Yüce, odadan hızla çıkarken, kahvehanede bulunanlara, “Emre kendisini vurdu” diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahıslar bir süre sonra gözaltına alındı. Ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Habib ile Tercan Yüce tutuklanırken, Volkan Yüce ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntihar süslü cinayete müebbet istendi

Emre Coşkun

Şüphelilerin birlikte zor kullanarak Emre Coşkun’un kendisine bir el ateş etmesini sağladıkları ve olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri iddianamede, tutuklu olan şüpheliler Tercan ve Habip Yüce ile tutuksuz şüpheli Volkan Yüce’nin, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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