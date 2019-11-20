İntihar süslü cinayete müebbet istendi
İstanbul Pendik’teki bir kahvehanede 9 Mart’ta, paslanmaz çelik işi yapan Tercan Yüce (42), yanına aldığı akrabaları Volkan Yüce (41) ve Habib Yüce (29) ile beraber, 500 bin lira alacaklı olduğunu ileri sürdüğü Emre Coşkun ile bir kahvehanenin yazıhanesinde buluştu.
Daha sonra odadan bir el silah sesi geldi. Volkan, Habib ve Tercan Yüce, odadan hızla çıkarken, kahvehanede bulunanlara, “Emre kendisini vurdu” diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahıslar bir süre sonra gözaltına alındı. Ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Habib ile Tercan Yüce tutuklanırken, Volkan Yüce ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre Coşkun
Şüphelilerin birlikte zor kullanarak Emre Coşkun’un kendisine bir el ateş etmesini sağladıkları ve olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri iddianamede, tutuklu olan şüpheliler Tercan ve Habip Yüce ile tutuksuz şüpheli Volkan Yüce’nin, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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