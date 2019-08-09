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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İntihar mı kaza mı cinayet mi

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
İntihar mı kaza mı cinayet mi

ÖZEL bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol (23), aynı havayolu şirketinde pilot olarak çalışan M.C.O. (29) ile 5 ay önce ilişki yaşamaya başladı.

Geçen pazar akşamı buluşan çift, Kadıköy’de bir bara gitti. Saat 04.30 sıralarında, Özge Birol’un Pendik’teki evine gittiler. Evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birol, 3’üncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü. Birol hayatını kaybederken, dairede bulunan pilot sevgilisi M.C.O. gözaltına alındı.

M.C.O. ifadesinde, Özge Birol ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Tartışma sırasında Özge, ‘Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum’ diyerek balkona gitti. Korkuluklardan ayağını dışarı atarak atlamaya çalıştı. Hemen müdahale ederek tuttum ve içeri çektim. Ancak tekrar ayağını atarak 3’üncü kattan aşağı kendisini bıraktı” dedi.

Görgü tanığı M.T. de “Balkondan sarkan kız erkeğin elinden kurtularak kendisini boşluğa bıraktı. Erkek şahıs aşağı indi ve ilk yardım yapmaya başladı” dedi.

Pilot M.C.O, ifadesinin ardından serbest kalırken, Özge Birol’un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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