İntifada ne demek? İntifada nedir? İntifada TDK kelime anlamı

İntifada, 'Filistin halkının başkaldırısı' olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. Türkçeye kazandırılan bu kelime Filistin halkının İsrail'e farklı zamanlarda farklı başkaldırıları anlamına da gelmektedir.

İntifada kelimesi Arapça bir kelimedir. İntifāda olarak Arapça Sözlüğünde yer verilmektedir. Türkçe Sözlüğüne de ayaklanma anlamını taşıyarak kazandırılmıştır.

İntifa Örnekleri:

Filistin halkının başkaldırısı olarak nitelendirilen İntifada bugüne değin iki kez yaşanmıştır. 1987'den itibaren 1993'e kadar süren süre zarfında İsrail işgaline karşı intifada yapan Filistin halkının ilk intifadasıdır. İkincisiyse 2000'den 2005'e kadar süren Filistin halkı başkaldırısıdır.