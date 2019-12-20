MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİntifada ne demek? İntifada nedir? İntifada TDK kelime anlamı
GeriGündem İntifada ne demek? İntifada nedir? İntifada TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.12.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

İntifada ne demek? İntifada nedir? İntifada TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İntifada ne demek? İntifada nedir? İntifada TDK kelime anlamı

İntifada kelimesi medyada İsrail'in Filistin işgaline ilişkin bilgileri dile getirdiğinde; İntifada kelimesine yer vermektedir. Sıklıkla Filistin'e ilişkin medyada duyulan İntifada ne demek?, İntifada nedir? ve İntifada anlamı nedir? Soruları merak uyandırmaktadır.

İntifada, 'Filistin halkının başkaldırısı' olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. Türkçeye kazandırılan bu kelime Filistin halkının İsrail'e farklı zamanlarda farklı başkaldırıları anlamına da gelmektedir.

İntifada kelimesi Arapça bir kelimedir. İntifāda olarak Arapça Sözlüğünde yer verilmektedir. Türkçe Sözlüğüne de ayaklanma anlamını taşıyarak kazandırılmıştır.

İntifa Örnekleri: 

Filistin halkının başkaldırısı olarak nitelendirilen İntifada bugüne değin iki kez yaşanmıştır. 1987'den itibaren 1993'e kadar süren süre zarfında İsrail işgaline karşı intifada yapan Filistin halkının ilk intifadasıdır. İkincisiyse 2000'den 2005'e kadar süren Filistin halkı başkaldırısıdır.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle