Interpol'ün aradÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± fuhuÅŸ baroniçesi Ä°stanbul'da yakalandÄ±
Interpol'Ã¼n KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± fuhuÅŸ organizasyonu baÅŸÄ± Ã–zbekistanlÄ± S.K. ve organizasyonun diÄŸer Ã¼yeleri Ä°stanbul'da yakalandÄ±.Â
GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°nsan Ticareti ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, uluslararasÄ± fuhuÅŸ Ã§etesinin Ä°stanbul'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldÄ±. AlÄ±nan bilgi Ã¼zerine 4 ay Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, fuhuÅŸ organizasyonunun Ã¶zellikle Orta Asya Ã¼lkelerinden iÅŸ vaadiyle kadÄ±nlarÄ± getirdikleri, daha sonra pasaportlarÄ±na el koyarak tehdit ve dayakla fuhuÅŸ yapmaya zorladÄ±klarÄ± belirlendi.
KIRMIZI BÃœLTENLE ARANIYORDU
Ã‡etenin elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°nterpol'Ã¼n KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± Ã–zbekistanlÄ± S.K'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â
YapÄ±lan tespitlerin ardÄ±ndan operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±. Ekipler, Ä°stanbul'da 14 farklÄ± adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda Ã–zbekistanlÄ± BaroniÃ§e S.K. ile A.O.G, D.T, Ã–,Ã‡, M.S, T.T, H.T ve Z.K gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸta Ã–zbekistan ve TÃ¼rkmenistan olmak Ã¼zere farklÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ± 16 kadÄ±n Ã§etenin elinden kurtarÄ±ldÄ±.Â
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UYUÅžTURUCUYA ALIÅžTIRIP FUHUÅž YAPTIRMIÅžLAR
UluslararasÄ± fuhuÅŸ Ã§etesinin iÅŸ vaadiyle getirdikleri kadÄ±nlarÄ± uyuÅŸturucuya alÄ±ÅŸtÄ±rarak fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± da belirlenirken, baskÄ±n yapÄ±lan adresler arasÄ±nda fuhuÅŸ yapÄ±lan 7 evin de bulunduÄŸu belirtildi. BaskÄ±n yapÄ±lan bir adreste banyo kÃ¼vetinin altÄ±na gizlenmiÅŸ kadÄ±nlara ait 8 pasaport ele geÃ§tiÄŸi bildirildi.Â
Emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden BaroniÃ§e Shoira K., Ali Osman G., Derya T., Ã–mer Ã‡., Mashar S., Taner T. ve Hamit T. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken Zafer K., adli kontrol kararÄ±yla serbest kaldÄ±.Â
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