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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

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İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

BURDUR'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29), hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, bugün saat 08.00 sıralarında dengesini kaybederek, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı.

İnşaatın 5inci katından düşen işçi öldü


Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hakan Çinpolat'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi.

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