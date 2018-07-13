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    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktı

    AA
    13.07.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat için yapılan sondaj kazısında antik döneme ait bir balıkçı evi ve mezarı bulundu. Çalışmalarda mozaik tabanlı iki mekan ile bu mekanlarla bağlantılı yerler, mezarlar, kanallar ve kuyular da gün yüzüne çıkarıldı.

    Eskiçeşme Mahallesinde yapılacak bir inşaat çalışması öncesinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne iletilen sondaj kazısı talebi doğrultusunda, bölgede kazı çalışması yapıldı.

    Müze yetkilileri ile arkeologlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kültür varlıklarına rastlanması üzerine kurtarma çalışmasına geçildi. Yaklaşık bir dönümlük alanda arkeolog, antropolog ve restoratörler eşliğinde 5 ay süren çalışmalarda, ilk olarak mozaik döşemelere rastlandı. Çalışmalar sırasında Halikarnassos Antik Kent Limanı'na yakın konumda en eski balıkçı evi ve mezarı da bulundu.

    Çalışmalarda, birbirine bitişik mozaik tabanlı iki mekan ile bu mekanlarla bağlantılı yerler, mezarlar, kanallar ve kuyular da gün yüzüne çıkartıldı.

    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktıTaban mozaiklerinden birinde, merkezinde bulunan ve etrafı büyük bir çerçeve kuşağıyla sınırlandırılmış panonun ortasında sandal, kürek çeken sandalcı ve oltasıyla balık avlayan balıkçı, palmiyeler, kuşlar, bitki motifleri, köpek ve kuş figürleri bulundu.

    Mozaikli tabanın kenar bordürlerinde ise yunus, kılıç, çipura ve buna benzer balık türleri motifleri olduğu tespit edildi. Mozaik tabanlı mekanların yanında ise insanlık tarihinde en eski gömü biçiminde gömülmüş sağ tarafına yatmış bir iskelet ile ayak ucunda bir hayvana ait kemiklere rastlandı. İskelet çevresinde disk şeklinde balık ağı ağırlıkları, ağ iğnesi, mermer iskandiller olduğu da görüldü.

    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktıÇalışmalar sırasında ayrıca, alanda birbiriyle bağlantılı mekanlar ile çevresinde 13 mezar ve bir urne (ölünün küllerinin yer aldığı kap) tespit edildi. Pişmiş toprak tezgah, ağ ağırlıkları, kandiller, unguentariumlar (Hellenistik dönemde, orta kısmında bir şişkinlik bulunan, pişmiş topraktan yapılmış antik bir kap tipi) ile Knidos ve Kos amphoralarına ait parçalar, kurşun parçalar da uzmanlarca gün yüzüne çıkarıldı.

    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktıMÖ 2. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar yoğun olarak kullanıldığı tahmin edilen alanın, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun vereceği karara göre sergileme projesinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağı kaydedildi.

    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktıArazinin sahiplerinden 71 yaşındaki Hasan Poyraz, buradaki çok sayıda mandalina, portakal ve incir ağacının neredeyse yarım asırlık olduğunu belirtti. Poyraz, "Burası benim çocukluğumdan bu yana bahçeydi. Bu şekilde eserlerin çıkacağını tahmin etmiyorduk. Bu tür eserler daha çok Halikarnas Mozolesi civarında çıkıyordu. Demek ki buralarda da varmış." diye konuştu.

    İnşaat kazısından antik döneme ait balıkçı evi çıktı

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