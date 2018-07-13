İnşaat boşluğuna kayan araç dakikalarca asılı kaldı

Merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi Salıpazarı mevkisinde bir oto yıkama dükkanından çıkan araç, geri gelirken inşaat boşluğuna girdi. Aracın burada asılı kaldığını fark eden esnaf, hemen sürücünün yardımına koştu. Araç, uzun uğraşlar sonucu zincir ve forklift yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Oto yıkama işletmecisi Abdulkadir Karakuş, 1 yıldır inşaat alanının önünde duvar olmadığı için zaman zaman araçları çıkaran sürücülerin dalgınlıkla boşluğa kaydığını belirterek, “Bir yıl içinde 3 ya da 4 kez araç dükkandan çıkıp geri gelirken burada asılı kaldı. Bu kez de yine müşterimizin aracını el birliği ile aracı çıkardık. İlk kez olmadı birkaç kez daha oldu. 4 yıldır işyerimiz burada. Bunun önlemi alınsın istiyoruz. Araç sahipleri de biz de mağdur oluyoruz” dedi.