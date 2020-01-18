İnönü Üniversitesi 101 sözleşmeli personel alıyor! Başvuru şartları neler?

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte, İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurularına yönelik ayrıntılar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ HEMŞİRE 91 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 2018 yılı KPSSP 3 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2018 yılı KPSSP 93 SAĞLIK TEKNİKERİ 4 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2018 yılı KPSSP 93 SAĞLIK TEKNİKERİ 4 E-K - Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 2018 yılı KPSSP 93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4.657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5.Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır

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