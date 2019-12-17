İngiliz ajan iç kanamadan ölmüş
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in (45) otopsi sonucu açıklandı. Adli Tıp Kurumu yüzünde ve göğsünde kırıklar bulunan Le Mesurier’in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Le Mesurier 11 Kasım’da ofisinin de bulunduğu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Medresesi Sokağı’nda ölü bulundu. Le Mesurier’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu Le Mesurier’in 4 sayfalık otopsi raporunu tamamlayarak savcılığa gönderdi. Raporda, Le Mesurier’in kesin ölüm nedeninin iç kanama olduğu belirtildi. Otopsi sonucuna göre Le Mesurier’in yüzü ve göğüs kafesi ile el ve kollarında kırıklar tespit edildi. Raporda olayın cinayet ya da düşme sonucu oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.
Öte yandan Le Mesurier’in emniyetteki elektronik eşyalarının incelemesi ve eşi Emma Hedvig Christina Winber’ın yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.
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