Ing Bank müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

Telefon bankacılığı son yıllarda bir hayli ilgi görmeye başladı. Bankaların müşteri hizmet numaraları aracılığıyla, birçok işlem telefon görüşmeleriyle gerçekleştiriliyor. Telefon bankacılığı hizmeti sunan bankalardan biri de ING Bank'tır. Bankanın müşteri hizmetleri numarası haftanın her günü ve her saatte hizmet vermektedir.



ING Bank Müşteri Hizmetleri



Ing Bank müşteri hizmetleri hattından bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri yapılmaktadır. Bireysel işlemler arasında para transferleri en sık başvurulan işlemlerdir. Telefon bankacılığı ile para havale etmek, EFT göndermek gibi işlemler sağlanabilir. Bu işlemlerin dışında banka bakiyesi sorgulama, kredi kart limitleri hakkında bilgi alma gerçekleştirilebilir. Kredi kartı borcu ödeme, kayıp ve çalıntı bildirimleri müşteri hizmetleri numarasından yapılmaktadır. Kredi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama gibi eylemler de müşteri hizmetlerinin çalışmaları arasındadır.



ING Bank müşteri hizmetleri numarasından kurumsal bankacılık işlemleri de sağlanmaktadır. Bu işlemler, şirket adına para transferi, pos cihazı işlemleridir. Bunun dışında şirket adına kredi alınması, kredi ve kredi kartı ödemeleri telefon bankacılığından yapılabilir. Bu hat üzerinden, banka şubelerinden gerçekleşen çoğu işlem yapılmaktadır.



ING Bank Müşteri Hizmetleri Numarası



ING Bank adına hizmet veren müşteri hizmetleri numarası, 0850 222 0 600'dır. Bu numara, müşterinin yapmak istediği işlemlere göre farklı alt başlıklarda çalışmaktadır. Numara arandıktan sonra telefon bankacılığı kullanıcı kodu girilerek işleme devam edilmektedir. Bu kod, banka şubelerinden alınabilir. Bunun haricinde internet bankacılığı yoluyla gerekli kodun bilgisine erişilmektedir.



ING Bank müşteri hizmetleri numarasından hızlı hizmet almak için talimatları takip etmek gerekir. Numara arandığı zaman işlem başlıkları müşteriye aktarılır. İlgili numara tuşladığında konu hakkında uzman bir müşteri temsilcisine bağlanmak mümkün olmaktadır.



ING Bank Direk Operatöre Bağlanma



ING Bank müşteri hizmetleri numarasından direk olarak operatöre bağlanmak mümkündür. Bunun için bazı işlemleri takip etmek gerekmektedir. Buna göre öncelikle 0850 222 0 600 numarasını aramak gerekmektedir.



İşlemlere başlayabilmek için telefon bankacılığı müşteri kodu girilmelidir. Sonrasında müşteriye aktarılan menüler arasında 3 numaralı menü seçilmelidir. 3 tuşuna basıldıktan hemen sonra ise, 0 tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanmak sağlanır. Bu sayede çok daha hızlı şekilde müşteri temsilcisine bağlanmak mümkün kılınır.



ING Bank Müşteri Hizmetleri İletişim Adres



ING Bank ile iletişim kurmanın en hızlı yolu, müşteri hizmetleri numarasını kullanmaktadır. Bunun dışında bankanın çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin her birinin farklı bir telefon ve adresi bulunmaktadır. Ancak iletişim için bankanın genel merkez adresi kullanılabilir. Bankanın genel merkezi İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır. İletişim adresi, Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 şeklinde bildirilmiştir. Bu adres Maslak, Sarıyer böglesine bağlıdır.



Bu adres dışında bankanın İstanbul Ümraniye'de Operasyon ve teknoloji merkezi bulunmaktadır.

ING Bank ile iletişim kurabilmek için bankanın internet sitesi adresi de kullanılmaktadır. Bunun için internet adresi ziyaret edilebilir. Sistemde yer alan iletişim formu ve bilgi destek kısımlarından bankayla iletişim sağlanmaktadır.



ING Bank Hakkında



ING Bank, 7 Temmuz 2008 tarihinde kurulan bir bankadır. Hollanda kökenli bir banka olan ING Türkiye dışında birçok ülkede hizmet vermektedir. Buna göre Avrupa'nın birçok ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da şubeleri mevcuttur. Asya ülkelerinde de ING Bank faaliyetleri mevcuttur.



Dünya üzerinde 40 üzeri ülkede hizmet veren banka, 53.000 çalışana sahiptir. Ülkemizde bu banka, 1991 yılında kurulan Türk Boston AŞ üzerinden devam etmiştir. Oyak Grup'un sahibi olduğu Türk Boston AŞ, 19 Haziran 2007'de ING ile birleşmiştir. Bu tarihten sonra banka ING olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.