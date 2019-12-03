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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

İnfazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen meğer...

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş’ın, pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra cinayeti üstlenen eşinin aksine, olayı gerçekleştiren kişinin bir erkek olduğu ve olaydan sonra polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş’ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve N.B. polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş’ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.

İnfazın görüntüleri ortaya çıktı Cinayeti işleyen meğer...

Olayı derinlemesine inceleyen ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayı üstelenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiğini belirledi. Cinayeti Merve N.B.’nin akrabası olduğu iddia edilen D.A.'nın işlediğini belirleyen ekipler cinayet şüphelisini olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin gönüne aracıyla gelen Deniz Baş’ın önce evin önünde bekleyen eşiyle bir şeyler konuştuğu, ardından biranda ortaya çıkan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin, aracı adeta yaylım ateşine tuttuğu, kontrolden çıkan aracın duvara çarptığı ve ateş eden kişinin ortadan kaybolduğu görüldü. Olayın ardından kısa süreli bir koşuşturmanın yaşandığı görülen görüntülerde Merve N.B’.nin zanlıdan aldığı tüfekle aracın etrafında bekleyip telefonla yaptığı konuşmalar da kayda girdi.

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