İnfazda eski sisteme dönüş
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ndeki teknik düzenlemelerle infaz sisteminde değişiklik öngören yargı paketinin temmuzda Meclis’te görüşülmesi gündemde. İnfaz süresinin bazı suçlar hariç eskisi gibi yüzde 50’ye indirilmesi bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin bir bölümünü oluşturan infaz sistemindeki değişikliğin Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Ceza indirimiyle binlerce kişiye tahliye yolunu açacak yargı paketinin, Adalet Bakanlığı’nda son rötuşları yapıldığı öğrenildi. Paketinin, siyasi takvim değişmezse temmuzda Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.
FETÖ mensupları başta olmak üzere terör sanıklarının yararlandığı “etkin pişmanlık” uygulamasının genişletilmesi de tartışılıyor. TBMM’deki görüşmelerde nitelikli çoğunluk gerektirmediği için İnfaz Kanunu’nda değişiklik planlanıyor. Bu düzenlemede cezası bir yıldan az olan suçlara da hapis öngörülüyor. Mevcut uygulamada terör ve cinsel istismar hariç, bir yılın altındaki cezalarda hapis yatılmıyor. Adli ve terör suçluları için farklı olan infaz oranlarının yeniden belirlenmesi tartışılıyor.
YÜZDE 67’DEN 50’YE DÜŞECEK
Suça göre farklı infaz oranları belirlenebilecek. İnfaz oranlarında yapılacak bu indirim, halen cezaevinde olanlar için tahliye anlamına gelecek. Taslak çalışmada, adli suçlarda yüzde 67 olan infaz süresinin eskisi gibi yüzde 50’ye indirilmesi ağırlık kazandı. Ancak bu rakam, kadına ve çocuğa şiddet, uyuşturucu satıcılığı gibi belli başlı suçlar hariç tutularak uygulanacak. 2004’te yapılan infaz yasası değişikliği ile cezaevinde kalma süresi yüzde 66’a yükseltilmişti. Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50’sini çekenler tahliye olacak. Hükümlülerin açık cezaevine alınma süre ve koşulları da gözden geçiriliyor.
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