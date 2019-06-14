İnfazda eski sisteme dönüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnfazda eski sisteme dönüş
GeriGündem İnfazda eski sisteme dönüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN- Oya ARMUTÇU / ANKARA
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnfazda eski sisteme dönüş

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İnfazda eski sisteme dönüş

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ndeki teknik düzenlemelerle infaz sisteminde değişiklik öngören yargı paketinin temmuzda Meclis’te görüşülmesi gündemde. İnfaz süresinin bazı suçlar hariç eskisi gibi yüzde 50’ye indirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin bir bölümünü oluşturan infaz sistemindeki değişikliğin Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Ceza indirimiyle binlerce kişiye tahliye yolunu açacak yargı paketinin, Adalet Bakanlığı’nda son rötuşları yapıldığı öğrenildi. Paketinin, siyasi takvim değişmezse temmuzda Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

FETÖ mensupları başta olmak üzere terör sanıklarının yararlandığı “etkin pişmanlık” uygulamasının genişletilmesi de tartışılıyor. TBMM’deki görüşmelerde nitelikli çoğunluk gerektirmediği için İnfaz Kanunu’nda değişiklik planlanıyor. Bu düzenlemede cezası bir yıldan az olan suçlara da hapis öngörülüyor. Mevcut uygulamada terör ve cinsel istismar hariç, bir yılın altındaki cezalarda hapis yatılmıyor. Adli ve terör suçluları için farklı olan infaz oranlarının yeniden belirlenmesi tartışılıyor.

YÜZDE 67’DEN 50’YE DÜŞECEK

Suça göre farklı infaz oranları belirlenebilecek. İnfaz oranlarında yapılacak bu indirim, halen cezaevinde olanlar için tahliye anlamına gelecek. Taslak çalışmada, adli suçlarda yüzde 67 olan infaz süresinin eskisi gibi yüzde 50’ye indirilmesi ağırlık kazandı. Ancak bu rakam, kadına ve çocuğa şiddet, uyuşturucu satıcılığı gibi belli başlı suçlar hariç tutularak uygulanacak. 2004’te yapılan infaz yasası değişikliği ile cezaevinde kalma süresi yüzde 66’a yükseltilmişti. Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50’sini çekenler tahliye olacak. Hükümlülerin açık cezaevine alınma süre ve koşulları da gözden geçiriliyor.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şok ayrıntılar ortaya çıktı
Kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
Oto galerici dehşet saçtı! Vurdu, acil servise bırakıp kaçtı
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler