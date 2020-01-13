İnfak ne demek? İnfak nedir? İnfak TDK kelime anlamı

İslam’da bilindiği üzere Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetler yapıldığı gibi, Müslümanlar olarak aramızda yardımlaşma ve dayanışma da yapılmaktadır. Allah'ın rızasını kazanmak yardımlaşma ve dayanışmaya örnek teşkil eden İnfaktır. İnfakla beraber kişinin kendi hayatında manevi değerlere daha da çok yoğunlaştığı görülmektedir.

İnfak Kelimesinin Anlamı

İnfak kelimesinin anlamı; Müslümanların yardıma ihtiyacı bulunan kimselere (Maddi manada) yardımda bulunmasıdır. Allah'ın rızasını kazanmak adına muhtaç kimselere nafaka vererek geçimini sağlamada yardımcı olmaktır. Yüce Allah'ın buyruğuna göre Müslüman kimselere infak yapma durumu, kişiyi mental bağlamda maneviyata düşkün kimseler haline getirmektedir. Huzurlu bir yaşam sürebilmesi için Allah'ın yardımlaşmayı zorunlu kılması; İnfakın toplumda düzenli yapılmasına da olanak sağlamıştır.

İnfakın TDK Sözlüğünde Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de İnfak kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Türkçede de kullanılan infak kelimesi Arapça kökenli bir kelime olduğuna yer verilmiştir. Açıklama olarak ise infak:

''Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.'' şeklinde belirtilmiştir TDK'da.

Ayriyeten infaka ilişkin isim olması, hukukta yer alıyor olması(infa:kı) detaylarına da yer verilmiştir.

İnfakın Yardımlaşmada Önemli Detay Olması

İslam’da muhakkak ki yardımlaşmanın yeri ve önemi ayrı tutulmaktadır. Müslümanlara Allah tarafından şart koşulan yardımlaşma zorunluluğu neticesinde; her Müslüman yardımlaşmada bulunur. Düzenli olarak nafaka vererek muhtaç kimselerin geçimini sağlamak da infakı tanımlamaktadır. Allah'ın zorunlu kılmasının yanı sıra ayetlerde de dile getirildiği şekilde yardımlaşan kimselerin Allah katında önemli bir konumda yer alacağına da yer verilmiştir.