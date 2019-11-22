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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İndirime nasıl karar veriliyor

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İndirime nasıl karar veriliyor

Kadın dernekleri ile avukatlar, cinayet ve tecavüz davalarında ağır ceza mahkemeleri ve Yargıtay’a ‘eril bakışla’, erkek sanıklara ‘otomatik ceza indirimi’ uygulamakla eleştirdi. Peki, sistem nasıl işliyor?

Temyizde Yargıtay, haksız tahrik ve ceza indiriminin, somut olaya ve her dosyadaki delillere özgü şekilde yerinde olup olmadığını değerlendiriyor. Ceza indiriminin gerekçesinin kararda ayrıntılı yer alması gerekiyor. Ceza indirimi, gerekçesiz ve haksız ise bozuluyor, yasaya uygunsa onanıyor. ‘Sanığa indirim yapılmaması’ diye bir bozma nedeni olmuyor.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: “Failin geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gereken takdiri indirim sebebinin artık her kararda otomatik olarak uygulandığını görüyoruz.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Mahkemeler, ‘Biz insan odaklı bakıyoruz diyor. Sonra, ‘Erkekliğine Laf’ etti’ diye haksız tahrik indirimi yapılıyor. Bu büyük bir çelişkidir. Hâkimin sanıkla aynı cümleleri kurması, bakış açısı tedirginlik vericidir.”

4 ÖRNEK DAVA

Kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider’i öldürdükten sonra başını kesip Isparta’da Koruyaka Köyü’nün meydanına attığı için yargılanan Nevin Yıldırım’a indirim yapılmadı, müebbet cezası onandı.

Adana’da kendisini fuhuşa zorlayan ve şiddet uygulayan eşini haksız tahrikle öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Doğan’ın yargılandığı davanın Yargıtay aşaması tamamlanıncaya kadar 50 bin TL kefaletle tahliye edildi.

İzmir’de, boşandığı Serpil Erfındık’ı bıçaklayarak öldüren Vedat Atik duruşmada “Pişmanım” diye savunma yaptı. Cinayetten ömür boyu hapis cezası ‘iyi hal ve pişmanlık’ indirimleri yapılarak 25 yıla indirilirdi. Yargıtay da onadı.

Adana’da hamile eşi Burcu Çiftçi’yi (19) katleden ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kocası Mehmet Çiftçi’nin cezası ‘haksız tahrik ve iyi hal’ gerekçesiyle 18 yıl 4 aya düşürüldü. Bu dava ise Yargıtay’da temyizde bekliyor.

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