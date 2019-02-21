İncek’te BM için 14.500 metrekare arazi tahsis ediliyor
ANKARA İncek’te Birleşmiş Milletler (BM) kampusu oluşturulmasına ilişkin uluslararası protokol dün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu’ndan da geçtikten sonra yürürlüğe girecek protokole göre, İncek’teki diplomatik yerleşkede BM binaları için 14 bin 500 metrekare arazi tahsisi öngörülüyor. BM’nin Ankara’daki birimleri, tahsis edilen bu arazide inşa edilecek kampusa taşınacak.
22 MİLYON TL KATKI
İncek’e taşınacak BM birimleri arasında Çocuklara Yardım ve Nüfus Fonları, Dünya Sağlık Örgütü, Sınai Kalkınma Örgütü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, Emniyet ve Güvenlik Dairesi, Enformasyon Merkezi ile Uluslararası Göç Örgütü yer alıyor. Protokole göre, Türkiye, BM birimlerinin taşınacağı binanın tasarım ve inşası için 22 milyon 85 bin TL maddi katkı sağlayacak.
11 SÖZLEŞME KABUL
Türkiye, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi’ne ev sahipliği yapması, OECD İstanbul Merkezi’nin kurulması ve İslam Gıda Güvenliği Teşkilat Tüzüğü’nün de aralarında yer aldığı toplam 11 uluslararası anlaşma ve sözleşmeyi de kabul etti.
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