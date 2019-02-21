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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İncek’te BM için 14.500 metrekare arazi tahsis ediliyor

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İncek’te BM için 14.500 metrekare arazi tahsis ediliyor

ANKARA İncek’te Birleşmiş Milletler (BM) kampusu oluşturulmasına ilişkin uluslararası protokol dün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’ndan da geçtikten sonra yürürlüğe girecek protokole göre, İncek’teki diplomatik yerleşkede BM binaları için 14 bin 500 metrekare arazi tahsisi öngörülüyor. BM’nin Ankara’daki birimleri, tahsis edilen bu arazide inşa edilecek kampusa taşınacak.

22 MİLYON TL KATKI

İncek’e taşınacak BM birimleri arasında Çocuklara Yardım ve Nüfus Fonları, Dünya Sağlık Örgütü, Sınai Kalkınma Örgütü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, Emniyet ve Güvenlik Dairesi, Enformasyon Merkezi ile Uluslararası Göç Örgütü yer alıyor. Protokole göre, Türkiye, BM birimlerinin taşınacağı binanın tasarım ve inşası için 22 milyon 85 bin TL maddi katkı sağlayacak.

11 SÖZLEŞME KABUL

Türkiye, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi’ne ev sahipliği yapması, OECD İstanbul Merkezi’nin kurulması ve İslam Gıda Güvenliği Teşkilat Tüzüğü’nün de aralarında yer aldığı toplam 11 uluslararası anlaşma ve sözleşmeyi de kabul etti.

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